Путин — олимпийцам: мы в вас верим, вы для нас всегда лучшие, желаю вам ярких побед

В Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца состоялась традиционная встреча президента России Владимира Путина со спортсменами-олимпийцами, которые вошли в национальную команду и отправляются на Игры в Токио.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса их перенесли ровно на год. Путин пожелал российским олимпийцам ярких побед на Играх в Японии.

«Мне передали интересное издание фонда – Антологию российского олимпийского движения. Надеюсь, у вас тоже она будет, а может быть, уже есть. В ней, без преувеличения, вся слава национального спорта – фамилии, лица, факты, события за более чем столетие. И каждый из вас способен проявить всё своё мастерство, силу воли, спортивный азарт и вписать в эту летопись свои имена и свои триумфы. Не сомневаюсь, что они будут.

В предстоящих испытаниях на олимпийских аренах с вами душой, теплом своих сердец – говорю это без всякого преувеличения – будет вся наша страна, вся Россия. Будем за вас болеть. Мы в вас верим, вы для нас всегда лучшие, и я от всего сердца желаю вам ярких побед, достойной и честной борьбы», — цитирует Путина официальный сайт Кремля.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии с 23 июля по 8 августа.