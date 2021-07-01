Дарья Клишина, проживающая в США, привилась американской вакциной

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), российская прыгунья в длину Дарья Клишина в преддверии Олимпиады в Токио привилась от коронавируса вакциной производства американской компании Moderna. Об этом рассказал менеджер спортсменки Алексей Николаев.

С 2013 года Дарья Клишина живёт и тренируется в Соединённых Штатах Америки.

«Дарья вакцинировалась в марте — апреле, вакцина — Moderna. Сейчас она продолжает готовиться к Олимпиаде. Планирует вылететь в Токио 22 июля», — приводит слова Алексея Николаева ТАСС.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Квалификация в женских прыжках в длину пройдёт 1 августа, финальный турнир — 3 августа.