Дуэйн Уэйд высказался о дисквалификации американской бегуньи за употребление марихуаны

Трёхкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд высказал недовольство дисквалификацией американской бегуньи Ша’Карри Ричардсон за употребление марихуаны.

«Большинство из тех, кто устанавливает эти правила, сами курят (марихуану) и, возможно, являются инвесторами THC-компаний. Давайте перестанем играть в эти игры», – написал Уэйд в своём «твиттере».

Ричардсон не сможет выступить на Играх в беге на 100 метров, так как её квалификационный результат аннулирован, но сохраняет шансы на участие в Олимпиаде в составе эстафетной команды. Последнее, как говорится в решении USADA, «регулируется правилами отбора НОК США и национальной федерации».

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.



Организаторы Игр рекомендовали зрителям воздержаться от объятий и поцелуев.

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