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Дуэйн Уэйд высказался о дисквалификации американской бегуньи за употребление марихуаны

Дуэйн Уэйд высказался о дисквалификации американской бегуньи за употребление марихуаны
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Трёхкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд высказал недовольство дисквалификацией американской бегуньи Ша’Карри Ричардсон за употребление марихуаны.

«Большинство из тех, кто устанавливает эти правила, сами курят (марихуану) и, возможно, являются инвесторами THC-компаний. Давайте перестанем играть в эти игры», – написал Уэйд в своём «твиттере».

Ричардсон не сможет выступить на Играх в беге на 100 метров, так как её квалификационный результат аннулирован, но сохраняет шансы на участие в Олимпиаде в составе эстафетной команды. Последнее, как говорится в решении USADA, «регулируется правилами отбора НОК США и национальной федерации».

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

Организаторы Игр рекомендовали зрителям воздержаться от объятий и поцелуев.

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