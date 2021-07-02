Звёздную бегунью Ричардсон отстранили за допинг на месяц. Она ещё может выступить на ОИ
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Один из лидеров сборной США по лёгкой атлетике Ша’Карри Ричардсон уличена в нарушении антидопинговых правил и не сможет выступить на Олимпиаде в Токио на дистанции 100 м.
Ричардсон выиграла национальный олимпийский отбор, но в её допинг-тесте, сданном в тот же день, были обнаружены следы марихуаны. Спортсменка получила минимальный срок дисквалификации – один месяц, так как приняла участие во всех образовательных мероприятиях.
Ричардсон не сможет выступить на Играх в беге на 100 метров, так как её квалификационный результат аннулирован, но сохраняет шансы на участие в Олимпиаде в составе эстафетной команды. Последнее, как говорится в решении USADA, «регулируется правилами отбора НОК США и национальной федерации».
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