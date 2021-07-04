Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Тетюхин: отсутствие Мусэрского на Играх станет потерей для сборной России

Тетюхин: отсутствие Мусэрского на Играх станет потерей для сборной России
Комментарии

Генеральный менеджер сборной России по волейболу Сергей Тетюхин прокомментировал непопадание Дмитрия Мусэрского в состав национальной команды РФ.

Ранее стало известно, что Мусэрский не попал в предварительный состав сборной России на Игры в Токио из-за травмы.

«Да, это потеря. Было бы хорошо, если бы Дмитрий был в составе. Но сейчас будем рассчитывать на тех игроков, которые попадут в заявку», — цитирует Тетюхина ТАСС.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

Организаторы Игр рекомендовали зрителям воздержаться от объятий и поцелуев.

Мусэрский: понимаю, почему весь зал болел против. Итальянцы нас опасаются Мусэрский: понимаю, почему весь зал болел против. Итальянцы нас опасаются
Новость по теме
Дмитрий Мусэрский не вошёл в состав сборной России на Олимпиаду в Токио
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021