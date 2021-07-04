Тетюхин: отсутствие Мусэрского на Играх станет потерей для сборной России

Генеральный менеджер сборной России по волейболу Сергей Тетюхин прокомментировал непопадание Дмитрия Мусэрского в состав национальной команды РФ.
Ранее стало известно, что Мусэрский не попал в предварительный состав сборной России на Игры в Токио из-за травмы.
«Да, это потеря. Было бы хорошо, если бы Дмитрий был в составе. Но сейчас будем рассчитывать на тех игроков, которые попадут в заявку», — цитирует Тетюхина ТАСС.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.
Организаторы Игр рекомендовали зрителям воздержаться от объятий и поцелуев.
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