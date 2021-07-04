Александр Карелин: только от тебя зависит, оправдаются ли ожидания болельщиков

Депутат Государственной думы, трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин обратился с напутствием к борцам греко-римского стиля перед Олимпиадой.

«В жизни каждого борца наступает период, когда он старше даже главного тренера, это когда ты попадаешь в основной состав. И только когда ты выходишь на ковер, только от тебя зависит, оправдаются ли ожидания болельщиков, ожидания, которые связывает с тобой твоя семья, конкуренты, которые остались за бортом после отбора. Поэтому я хотел бы, чтобы вы сохранили за те непродолжительные дни хорошую форму, учитывая санитарные сложности, берегите себя, своих спарринг-партнеров, потому что от ребят очень много зависит», — цитирует Карелина пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.



Организаторы Игр рекомендовали зрителям воздержаться от объятий и поцелуев.