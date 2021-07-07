Журова: допинг гребцов? Может быть интерес подставить Россию, какая-то подставная история

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на новость о том, что российские гребцы Никита Моргачёв и Павел Сорин, которые должны были поехать на летние Олимпийские игры в Токио, попались на допинге.

«Для меня эта ситуация очень удивительна. Я сейчас прочитала, что это мельдоний. Мельдоний этот в глаза бы не видеть. Уже ни у кого точно нет и мысли принимать мельдоний, тем более, когда есть огромное количество разрешённых препаратов, которые являются стопроцентной альтернативой, а то и лучше. Непосредственно мельдоний принимать ну просто нет смысла!



Знаете… Всегда есть опасность, что это какая-то подставная история. Сейчас это может быть интерес подставить Россию в целом или просто членов команды, когда кто-то хочет попасть в команду. Можно ожидать всё что угодно. Зная, что к нашей стране отовсюду пристальное внимание, весь мир смотрит на нас в случае любого допингового скандала. Если возникнет вопрос о дисквалификации, никто даже не обратит внимание, и это точно отразится на имидже всей страны. Когда спортсмен попадается на допинге, это сразу имиджево ложится на всю страну и на всех спортсменов, которые никогда допинг даже не использовали. На них уже все косо смотрят. Каждый, кто сейчас находится в сборной, понимает, что не дай бог что-то случится, то по большому счёту он подставляет не только себя, но и всю страну.



Всё, что связано с мельдонием или какими-то кардиостимуляторами, которые появляются в организме спортсменов в неожиданном количестве, всегда вызывает у меня недоумение. Может, что-то здесь сделали члены команды? Все эти их объяснения, что это могло попасть в какие-то добавки… Мельдоний ни в какие добавки не добавляют. Мельдоний очень легко подмешать куда угодно — это правда.



Не могу поверить, что ребята могли сделать это добровольно. При всей сложившейся ситуации для меня это просто удивительно. Если бы мне сказали, что это какой-то анаболический стероид, на котором пока никто не попадался, и они об этом не знали и его применяли — я бы ещё могла поверить. Но мельдоний сейчас — это просто какой-то сюрреализм!» — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.