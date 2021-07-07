Спортивный юрист объяснил, какие санкции грозят российским гребцам за употребление допинга

Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал новость о том, что российские гребцы Никита Моргачёв и Павел Сорин, которые должны были поехать на летние Олимпийские игры в Токио, попались на допинге. В их крови обнаружили мельдоний.
«Конечно, есть случаи, когда спортсмены могли не знать, в чём содержится мельдоний. Например, могли подсыпать и так далее, когда человек не знает, что он употребил что-то. В 2018-м году семеро хоккеистов молодёжной команды «Россошь» сдали положительную пробу на мельдоний. В итоге выяснилось, что они абсолютно не виноваты. Для этого проводили большое расследование.
Если спортсмен не готов признать санкцию — четыре года, — то необходимо проводить объёмное расследование по поводу того, как мог мельдоний оказаться в организме. Если спортсмен отказывается от борьбы и признаёт санкцию, тогда базовые санкции — отстранение от спортивных мероприятий на четыре года. За быстрое признание можно снизить на год. А если санкция не признаётся, то надо проводить расследование. Причём большее бремя в расследовании возлагается на спортсмена», — рассказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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