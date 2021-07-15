Расписание соревнований по волейболу на Олимпийских играх — 2020 в Токио

С 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований по волейболу.
Волейбол. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. Расписание соревнований
24 июля. 8:20 мск. Группа B. 1-й тур. Россия — Аргентина.
26 июля. 5:05. Группа B. 2-й тур. Россия — США.
28 июля. 15:45. Группа B. 3-й тур. Россия — Бразилия.
30 июля. 15:45. Группа B. 4-й тур. Россия — Франция.
1 августа. 8:20. Группа B. 5-й тур. Россия — Тунис.
3 августа. 3:00, 7:00, 11:00, 15:30. 1/4 финала.
5 августа. 7:00, 15:00. 1/2 финала.
7 августа. 7:30 — матч за третье место, 15:15 — финал.
Женщины. Расписание соревнований
25 июля. 3:00. Группа B. 1-й тур. Россия — Италия
27 июля. 3:00. Группа B. 2-й тур. Россия — Аргентина.
29 июля. 10:25. Группа B. 3-й тур. Россия — Китай.
31 июля. 5:05. Группа B. 4-й тур. Россия — США.
2 августа. 8:20. Группа B. 4-й тур. Россия — Турция.
4 августа. 3:00, 7:00, 11:00, 15:30 — 1/4 финала.
6 августа. 7:00, 15:00. 1/2 финала.
8 августа. 3:00 — матч за третье место. 7:30 — финал.
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