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Расписание соревнований по волейболу на Олимпийских играх — 2020 в Токио

С 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований по волейболу.

Волейбол. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. Расписание соревнований

24 июля. 8:20 мск. Группа B. 1-й тур. Россия — Аргентина.

26 июля. 5:05. Группа B. 2-й тур. Россия — США.

28 июля. 15:45. Группа B. 3-й тур. Россия — Бразилия.

30 июля. 15:45. Группа B. 4-й тур. Россия — Франция.

1 августа. 8:20. Группа B. 5-й тур. Россия — Тунис.

3 августа. 3:00, 7:00, 11:00, 15:30. 1/4 финала.

5 августа. 7:00, 15:00. 1/2 финала.

7 августа. 7:30 — матч за третье место, 15:15 — финал.



Женщины. Расписание соревнований

25 июля. 3:00. Группа B. 1-й тур. Россия — Италия

27 июля. 3:00. Группа B. 2-й тур. Россия — Аргентина.

29 июля. 10:25. Группа B. 3-й тур. Россия — Китай.

31 июля. 5:05. Группа B. 4-й тур. Россия — США.

2 августа. 8:20. Группа B. 4-й тур. Россия — Турция.

4 августа. 3:00, 7:00, 11:00, 15:30 — 1/4 финала.

6 августа. 7:00, 15:00. 1/2 финала.

8 августа. 3:00 — матч за третье место. 7:30 — финал.