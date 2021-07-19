Расписание соревнований по фехтованию на Олимпийских играх — 2020 в Токио

С 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований по фехтованию.
Фехтование. Олимпийские игры. Токио. Расписание финалов
24 июля. 15:00 мск — шпага (женщины). 15:45 — сабля (мужчины).
25 июля. 15:00 — рапира (женщины). 15:45 — шпага (мужчины).
26 июля. 15:00 — сабля (женщины). 15:45 — рапира (мужчины).
27 июля. 13:30 — командная шпага (женщины).
28 июля. 13:30 — командная сабля (мужчины).
29 июля. 13:45 — командная рапира (женщины).
30 июля. 13:30 — командная шпага (мужчины).
31 июля. 13:30 — командная сабля (женщины).
1 августа. 13:45 — командная рапира (мужчины).
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены примут участие в Играх как команда национального олимпийского комитета.
- 19 июля 2021
-
10:34
-
10:24
-
10:03
-
09:51
-
09:35
-
09:31
-
09:00
-
08:37
-
08:23
-
07:48
-
03:11
- 18 июля 2021
-
23:24
-
23:09
-
22:57
-
22:47
-
22:03
-
21:48
-
21:35
-
20:39
-
20:01
-
19:40
-
19:19
-
19:05
-
18:56
-
18:49
-
18:14
-
17:36
-
17:27
-
16:52
-
16:26
-
16:13
-
15:56
-
15:21
-
14:49
-
14:36