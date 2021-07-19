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Фехтование, Олимпиада-2020 в Токио — расписание соревнований, летние Олимпийские игры — 2021

Расписание соревнований по фехтованию на Олимпийских играх — 2020 в Токио
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С 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований по фехтованию.

Фехтование. Олимпийские игры. Токио. Расписание финалов
24 июля. 15:00 мск — шпага (женщины). 15:45 — сабля (мужчины).
25 июля. 15:00 — рапира (женщины). 15:45 — шпага (мужчины).
26 июля. 15:00 — сабля (женщины). 15:45 — рапира (мужчины).
27 июля. 13:30 — командная шпага (женщины).
28 июля. 13:30 — командная сабля (мужчины).
29 июля. 13:45 — командная рапира (женщины).
30 июля. 13:30 — командная шпага (мужчины).
31 июля. 13:30 — командная сабля (женщины).
1 августа. 13:45 — командная рапира (мужчины).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены примут участие в Играх как команда национального олимпийского комитета.

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