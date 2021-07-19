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Расписание соревнований по фехтованию на Олимпийских играх — 2020 в Токио

С 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований по фехтованию.

Фехтование. Олимпийские игры. Токио. Расписание финалов

24 июля. 15:00 мск — шпага (женщины). 15:45 — сабля (мужчины).

25 июля. 15:00 — рапира (женщины). 15:45 — шпага (мужчины).

26 июля. 15:00 — сабля (женщины). 15:45 — рапира (мужчины).

27 июля. 13:30 — командная шпага (женщины).

28 июля. 13:30 — командная сабля (мужчины).

29 июля. 13:45 — командная рапира (женщины).

30 июля. 13:30 — командная шпага (мужчины).

31 июля. 13:30 — командная сабля (женщины).

1 августа. 13:45 — командная рапира (мужчины).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены примут участие в Играх как команда национального олимпийского комитета.