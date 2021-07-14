Президент МОК оговорился, назвав японцев китайцами, на встрече с оргкомитетом Олимпиады
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах допустил оговорку в разговоре с главой оргкомитета Олимпиады-2020 Сейко Хасимото. Бах перепутал японцев с китайцами.
«Нашей общей задачей является проведение безопасных Игр для всех — для спортсменов, для членов делегаций и, что наиболее важно, для китайских людей… японских граждан», — передаёт ошибку Баха «РИА Новости».
Бах прилетел в Японию 8-го июля, провёл 3 дня на карантине в отеле, после чего провёл встречу с организационным комитетом Олимпийских игр. Также он намерен посетить олимпийскую деревню.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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