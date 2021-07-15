Губерниев — об отстранении пловцов: это делается для того, чтобы выбить нас из колеи?

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на сообщение о временном отстранении за нарушение антидопинговых правил двух членов олимпийской сборной России по плаванию — Веронику Андрусенко и Александра Кудашева.

«Это всё старые дрожжи, данные Московской лаборатории. Просто непонятно, почему такие вещи, как обычно, всплывают за несколько дней до начала Олимпиады. Почему, если мы виноваты, эту историю нельзя было всколыхнуть чуть раньше? Это делается для того, чтобы выбить нас из колеи и лишить шансов на высокие места в эстафете? Если люди виноваты, они должны отвечать. Но надо понять, виноваты ли они, и непонятно, почему сейчас. Боюсь, что это не последний случай. Сейчас сделают вид, что ещё что-то откопали в 1913 году», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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