Юлия Путинцева: японские зрители очень вежливы и хорошо разбираются в игре

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева поделилась ожиданиями от Олимпиады в Токио.

«Я взволнована. Это что-то новое, и я жду Игры с нетерпением ещё и потому, что люблю Японию. У них такая великая культура и такая великолепная еда. Я действительно люблю всё это и наслаждаюсь каждым разом, когда мне удаётся там побывать. Грустно, что японских зрителей не будет на соревнованиях, потому что я чувствую, что играть перед ними — это нечто особенное. Они очень вежливы и хорошо разбираются в игре. Они знают, как по-настоящему подбодрить и выразить свою поддержку, но будут ждать, пока розыгрыш закончится, чтобы пошуметь», — приводит слова Путинцевой Tennis.com.

Список участниц Олимпиады можно посмотреть на «Чемпионате».