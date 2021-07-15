Юлия Путинцева: японские зрители очень вежливы и хорошо разбираются в игре
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева поделилась ожиданиями от Олимпиады в Токио.
«Я взволнована. Это что-то новое, и я жду Игры с нетерпением ещё и потому, что люблю Японию. У них такая великая культура и такая великолепная еда. Я действительно люблю всё это и наслаждаюсь каждым разом, когда мне удаётся там побывать. Грустно, что японских зрителей не будет на соревнованиях, потому что я чувствую, что играть перед ними — это нечто особенное. Они очень вежливы и хорошо разбираются в игре. Они знают, как по-настоящему подбодрить и выразить свою поддержку, но будут ждать, пока розыгрыш закончится, чтобы пошуметь», — приводит слова Путинцевой Tennis.com.
Список участниц Олимпиады можно посмотреть на «Чемпионате».
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