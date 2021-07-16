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Бокс, Олимпиада 2020 в Токио – расписание соревнований, Летние Олимпийские игры 2021

Расписание соревнований по боксу на Олимпийских играх — 2020 в Токио
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С 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований по боксу.

Женщины: до 57 кг

31.07.2021 05:00 мск. Женщины. До 57 кг. 1/2 финала.
31.07.2021 11:00 мск. Женщины. До 57 кг. 1/2 финала.

Мужчины: до 69 кг и до 81 кг

01.08.2021 05:00 мск. Мужчины. До 69 кг. 1/2 финала
01.08.2021 05:00 мск. Мужчины. До 81 кг. 1/2 финала.
01.08.2021 11:00 мск. Мужчины. До 69 кг. 1/2 финала.
01.08.2021 11:00 мск. Мужчины. До 81 кг. 1/2 финала.

Мужчины: до 57 кг и до 91 кг. Женщины: до 57 кг

03.08.2021 05:00 мск. Мужчины. До 57 кг. 1/2 финала.
03.08.2021 05:00 мск. Мужчины. До 91 кг. 1/2 финала.
03.08.2021 05:00 мск. Женщины. До 57 кг. Финал.
03.08.2021 11:00 мск. Мужчины. До 57 кг. 1/2 финала.
03.08.2021 11:00 мск. Мужчины. До 91 кг. 1/2 финала.
03.08.2021 11:00 мск. Мужчины. До 69 кг. Финал.

Женщины: до 51 кг и до 69 кг. Мужчины: до 81 кг и свыше 91 кг

04.08.2021 08:00 мск. Женщины. До 51 кг. 1/2 финала.
04.08.2021 08:00 мск. Женщины. До 69 кг. 1/2 финала.
04.08.2021 08:00 мск. Мужчины. Свыше 91 кг. 1/2 финала.
04.08.2021 08:00 мск. Мужчины. До 81 кг. Финал.

Женщины: до 60 кг. Мужчины: до 52 кг, до 57 кг и до 75 кг

05.08.2021 08:00 мск. Женщины. До 60 кг. 1/2 финала..
05.08.2021 08:00 мск. Мужчины. До 52 кг. 1/2 финала.
05.08.2021 08:00 мск. Мужчины. До 75 кг. 1/2 финала.
05.08.2021 08:00 мск. Мужчины. До 57 кг. Финал.

Женщины: до 75 кг. Мужчины: до 63 кг и до 91 кг

06.08.2021 08:00 мск. Женщины. До 75 кг. 1/2 финала.
06.08.2021 08:00 мск. Мужчины. До 63 кг. 1/2 финала.
06.08.2021 08:00 мск. Мужчины. До 91 кг. Финал.

Мужчины: до 52 кг и до 75 кг. Женщины: до 51 кг и до 69 кг

07.08.2021 08:00 мск. Мужчины. До 52 кг. Финал.
07.08.2021 08:00 мск. Мужчины. До 75 кг. Финал.
07.08.2021 08:00 мск. Женщины. До 51 кг. Финал.
07.08.2021 08:00 мск. Женщины. До 69 кг. Финал.

Женщины: до 60 кг и до 75 кг. Мужчины: до 63 кг и до 91 кг

08.08.2021 08:00 мск. Женщины. До 60 кг. Финал.
08.08.2021 08:00 мск. Женщины. До 75 кг. Финал.
08.08.2021 08:00 мск. Мужчины. До 63 кг. Финал.
08.08.2021 08:00 мск. Мужчины. Свыше 91 кг. Финал.

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