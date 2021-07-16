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Министр спорта России — об олимпийской сборной: эмоционально они готовы

Министр спорта России — об олимпийской сборной: эмоционально они готовы
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Министр спорта России Олег Матыцин поделился мнением об эмоциональной готовности российских олимпийцев перед Играми в Токио.

«Верим, что эмоционально они готовы. Прогнозы давать сложно, потому что очень непредсказуемый сезон: не было фактически регулярного международного календаря, все сборные готовились в разных условиях, очень жёсткий регламент, связанный с ковид-ограничениями в Токио. Но настроение, позитивный настрой, который я видел, энергетика команд дают надежду, что подготовлены спортсмены хорошо, рвутся в бой, гордятся, что представляют великую страну. Будем надеяться только на победу», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Сейчас спортсмены сборной команды России тренируются на подготовительных сборах и проходят акклиматизацию в городах Дальнего Востока.

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