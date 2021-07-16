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Наставник сборной России по гандболу — о коронавирусе: если весь мир боится — пусть боится

Наставник сборной России по гандболу — о коронавирусе: если весь мир боится — пусть боится
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Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев сообщил, что все его подопечные, отправляющиеся на Олимпийские игры в Токио, вакцинированы от коронавируса.

«На сегодняшний день привиты все члены делегации нашей олимпийской сборной. Никаких опасений нет. Если весь мир боится — пусть боится. Лично мы ничего не боимся», — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Олимпийские игры в Токио (Япония) пройдут с 23 июля по 8 августа. Сборная России, которая на предыдущей Олимпиаде завоевала золото, сыграет в группе В, где её соперниками являются команды Бразилии, Швеции, Венгрии, Франции и Испании.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены примут участие в Играх как команда национального олимпийского комитета.

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