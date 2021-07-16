Евгений Трефилов дал совет гандболисткам сборной России перед вылетом в Токио

Вице-президент Федерации гандбола России (ФГР), заслуженный тренер России Евгений Трефилов на проводах женской сборной России на Олимпийские игры дал спортсменкам совет.

«Отбросьте все свои обиды — всё это мусор. Хочу, чтобы команда была как единый кулак», — передаёт слова Трефилова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Под руководством Трефилова женская сборная России завоевала золото на Олимпийских играх 2016 года и четыре раза побеждала на чемпионатах мира.

Олимпийские игры в Токио (Япония) пройдут с 23 июля по 8 августа. Сборная России сыграет в группе В, где её соперниками являются команды Бразилии, Швеции, Венгрии, Франции и Испании.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены примут участие в Играх как команда национального олимпийского комитета.