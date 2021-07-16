Андрей Рублёв рассказал об участии в Юношеской Олимпиаде. Видео

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о своём участии в Юношеских олимпийских играх 2014 года в Нанкине. Рублёв завоевал бронзовую медаль в одиночном разряде и серебряную награду в паре с Кареном Хачановым.
«Это было удивительно. Это было действительно особенное чувство — находиться в олимпийской деревне вместе со всеми спортсменами. Было ощущение, что это реально Олимпийские игры, потому что все спортсмены спят в одной деревне, и ты можешь познакомиться с другими атлетами, посмотреть другие виды спорта. Ты находишься с ними, живёшь с ними, делишь одну комнату. Это был опыт, которого нигде не получишь, и действительно потрясающее чувство», — сказал Рублёв пресс-службе ITF.
Видео можно посмотреть на странице ITF в «Инстаграме». Права на видео принадлежат ITF.
В 2021 году Рублёв, Хачанов, Даниил Медведев и Аслан Карацев выступят на Олимпиаде в Токио.
- 16 июля 2021
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