Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева поделилась ожиданиями от выступления легкоатлетов на Олимпиаде.

«Уверена, все будут стараться и надеяться на хороший результат. Мы слишком долго ждали. Уже просто нет права на ошибку», — сказала Исинбаева в эфире «Матч ТВ».

Помимо двух золотых олимпийских медалей в активе Исинбаевой есть бронза Игр-2012. Елена — трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе, четырёхкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. С августа 2016 года Исинбаева — член МОК.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.