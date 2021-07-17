Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева поделилась ожиданиями от выступления легкоатлетов на Олимпиаде.
«Уверена, все будут стараться и надеяться на хороший результат. Мы слишком долго ждали. Уже просто нет права на ошибку», — сказала Исинбаева в эфире «Матч ТВ».
Помимо двух золотых олимпийских медалей в активе Исинбаевой есть бронза Игр-2012. Елена — трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе, четырёхкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. С августа 2016 года Исинбаева — член МОК.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.
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