Свитолина: для Украины Олимпиада — это большое событие. Я сделаю всё возможное ради медали

Украинская теннисистка Элина Свитолина пообщалась с журналистами в преддверии Олимпиады в Токио.

«Олимпиада для меня всегда является важным событием, и я очень горжусь тем, что представляю Украину. В течение всего олимпийского года я готовилась к этому выступлению и теперь с нетерпением жду начала.

Цель для меня — получить олимпийскую медаль. Я сделаю всё возможное, чтобы подойти к турниру в идеальной форме, потому что для моей страны Олимпиада — это большое событие. Они действительно невероятно поддерживают всех спортсменов, участвующих в Олимпийских играх, так что это очень важно для страны, и я сделаю всё возможное, чтобы получить эту медаль и осчастливить народ", — цитирует Свитолину ITFtennis.