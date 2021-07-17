Томас Бах прокомментировал участие в Олимпийских играх первой спортсменки-трансгендера

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об участии в Олимпийских играх в Токио (Япония) первого спортсмена-трансгендера – тяжелоатлетки Лорел Хаббард из Новой Зеландии.

«Квалификационные правила были приняты международной федерацией до начала отбора на Олимпиаду, и вы не можете их поменять по ходу соревнований. МОК изучает этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами: медицинскими, социальными экспертами, экспертами по правам человека и, конечно, международными федерациями, чтобы оценить эти правила и утвердить некие принципы, которые, на самом деле, не могут быть правилами, поскольку этот вопрос не может иметь единого решения, всё зависит от конкретного вида спорта. Главное, чтобы сохранялся дух честных соревнований и при этом соблюдались права человека», — приводит слова Баха ТАСС.

43-летняя Хаббард, выступающая в весовой категории до 87 кг, квалифицировалась на Игры как сильнейшая тяжелоатлетка Океании. Спортсменка сменила пол в 2012 году, до этого она выступала под именем Гэвин Хаббард. После операции по смене пола Хаббард завоевала серебряную медаль на чемпионате мира 2017 года в Анахайме, а также победила на Тихоокеанских играх в 2019 году.