Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Спортсменку-трансгендера пообещали уберечь от чрезмерного интереса СМИ на Олимпиаде

Спортсменку-трансгендера пообещали уберечь от чрезмерного интереса СМИ на Олимпиаде
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский комитет Новой Зеландии пообещал уберечь тяжелоатлетку Лорел Хаббард на Олимпийских играх в Токио (Япония) от чрезмерного интереса со стороны СМИ. Хаббард станет первым в истории спортсменом-трансгендером, выступающим на Олимпиаде.

«Мы особенно тесно сотрудничаем с Лорел из-за огромного внимания к ней. Будем искать наилучшие для неё варианты взаимодействия со СМИ. Конечно, речь идёт о микст-зонах и тому подобном. Будем следить за тем, чтобы она постоянно получала поддержку», — приводит слова представителя комитета Inside The Games.

43-летняя Хаббард, выступающая в весовой категории до 87 кг, квалифицировалась на Игры как сильнейшая тяжелоатлетка Океании. Спортсменка сменила пол в 2012 году, до этого она выступала под именем Гэвин Хаббард. После операции по смене пола Хаббард завоевала серебряную медаль на чемпионате мира 2017 года в Анахайме, а также победила на Тихоокеанских играх в 2019 году.

Новость по теме
На Олимпиаде впервые в истории выступит трансгендер
Новость по теме
BBC включил Джоковича и Дюранта в десятку спортсменов, за которыми нужно следить на Играх
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021