Спортсменку-трансгендера пообещали уберечь от чрезмерного интереса СМИ на Олимпиаде

Олимпийский комитет Новой Зеландии пообещал уберечь тяжелоатлетку Лорел Хаббард на Олимпийских играх в Токио (Япония) от чрезмерного интереса со стороны СМИ. Хаббард станет первым в истории спортсменом-трансгендером, выступающим на Олимпиаде.
«Мы особенно тесно сотрудничаем с Лорел из-за огромного внимания к ней. Будем искать наилучшие для неё варианты взаимодействия со СМИ. Конечно, речь идёт о микст-зонах и тому подобном. Будем следить за тем, чтобы она постоянно получала поддержку», — приводит слова представителя комитета Inside The Games.
43-летняя Хаббард, выступающая в весовой категории до 87 кг, квалифицировалась на Игры как сильнейшая тяжелоатлетка Океании. Спортсменка сменила пол в 2012 году, до этого она выступала под именем Гэвин Хаббард. После операции по смене пола Хаббард завоевала серебряную медаль на чемпионате мира 2017 года в Анахайме, а также победила на Тихоокеанских играх в 2019 году.
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