Елена Рыбакина: думаю, у нас есть шансы на достойный результат на Олимпиаде

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина рассказала об ожиданиях от Олимпийских игр.

«Пока чувствуется небольшая суета, потому что очень много правил, которые нужно будет соблюдать. Помимо этого, много разных приложений надо заполнить и ещё что-то. Да, ощущается, что будет большое соревнование. Совершенно другое, в сравнении с теми, где я играю постоянно. А как уже будет там — посмотрим. В этот раз мы готовимся отдельно. Потому что кто-то ещё играет на турнирах. Я после Уимблдона только вернулась домой. Есть некоторые трудности, нужно заниматься визами. Плюс давно не была дома. И времени не так много делать какую-то грандиозную подготовку. У меня получается всего неделя. Думаю, у нас есть шансы на достойный результат на Олимпиаде», — цитирует Рыбакину пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.