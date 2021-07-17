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Остапенко станет знаменосцем сборной Латвии на открытии Игр

Остапенко станет знаменосцем сборной Латвии на открытии Игр
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Победительница «Ролан Гаррос» 2017 года Елена Остапенко и капитан сборной страны по баскетболу 3х3 Агнис Чаварс станут знаменосцами латвийской делегации на открытии Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщило издание LSM.

На Олимпиаде для соблюдения гендерного равенства у каждой команды будет два знаменосца – женщина и мужчина.

Елена Остапенко — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, финалистка одного турнира «Большого шлема» в смешанном парном разряде, победительница шести турниров WTA.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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