Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Поздняков: нужно начинать обсуждать запрет на рекламу мельдония на федеральных телеканалах

Поздняков: нужно начинать обсуждать запрет на рекламу мельдония на федеральных телеканалах
Комментарии

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал допинговое дело гребцов Никиты Моргачёва и Павла Сорина, в крови которых перед поездкой в Токио нашли мельдоний.

«У нас на сегодняшний день больше 40 человек отбывают наказание за мельдоний. Я считаю, что нужно начинать обсуждать запрет на рекламу этого препарата на федеральных каналах», — приводит слова Позднякова «Р-Спорт».

Олимпиада в Токио должна была состояться ещё летом 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса планы по проведению соревнований нарушились, и Игры были перенесены на год. Они пройдут с 23 июля по 8 августа, но иностранных болельщиков на соревнованиях не будет. Церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей.

Новость по теме
Российские гребцы не выступят в четвёрке парной на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021