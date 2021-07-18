Поздняков: нужно начинать обсуждать запрет на рекламу мельдония на федеральных телеканалах

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал допинговое дело гребцов Никиты Моргачёва и Павла Сорина, в крови которых перед поездкой в Токио нашли мельдоний.

«У нас на сегодняшний день больше 40 человек отбывают наказание за мельдоний. Я считаю, что нужно начинать обсуждать запрет на рекламу этого препарата на федеральных каналах», — приводит слова Позднякова «Р-Спорт».

Олимпиада в Токио должна была состояться ещё летом 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса планы по проведению соревнований нарушились, и Игры были перенесены на год. Они пройдут с 23 июля по 8 августа, но иностранных болельщиков на соревнованиях не будет. Церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей.