Поздняков: нужно начинать обсуждать запрет на рекламу мельдония на федеральных телеканалах
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал допинговое дело гребцов Никиты Моргачёва и Павла Сорина, в крови которых перед поездкой в Токио нашли мельдоний.
«У нас на сегодняшний день больше 40 человек отбывают наказание за мельдоний. Я считаю, что нужно начинать обсуждать запрет на рекламу этого препарата на федеральных каналах», — приводит слова Позднякова «Р-Спорт».
Олимпиада в Токио должна была состояться ещё летом 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса планы по проведению соревнований нарушились, и Игры были перенесены на год. Они пройдут с 23 июля по 8 августа, но иностранных болельщиков на соревнованиях не будет. Церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей.
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