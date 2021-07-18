Шесть пловцов сборной Польши на ОИ покинули Токио из-за ошибки федерации при подаче заявки

Шесть пловцов сборной Польши были отправлены домой с Олимпийских игр в Токио, едва прибыв в японский город.
Алисия Чурж, Бартош Пищорович, Александра Полянская, Матеуш Чованец, Доминика Коссаковска и Ян Холуб были первоначально включены в состав 23 пловцов сборной Польши на Олимпийские игры года в качестве участников эстафеты.
Федерация плавания Польши подтвердила, что пересмотренный олимпийский состав будет состоять всего из 17 спортсменов.
«Завтра будет опубликовано официальное заявление, содержащее всю информацию о сложившейся ситуации и о действиях федерации, связанных с утверждением состава», — говорится в заявлении федерации плавания Польши.
Польские пловцы негативно отреагировали на этот инцидент и уже подготовили письмо президенту федерации плавания с просьбой подать в отставку.
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