«Телеграм» ОКР: откуда в Олимпийской деревне российский флаг?

Представитель Олимпийского комитета России (ОКР) опубликовал в официальном «телеграм-канале» организации видео, на котором отчётливо видны два российских триколора.
«Итак, квест дня. Откуда в Олимпийской деревне российский флаг? Причём сразу 2», — написала пресс-служба ОКР в официальном «телеграм-канале».
Спустя 5 минут в мессенджере появилась запись.
«Внимание, правильный ответ. Это флаги Словакии и Словении. Только все надписи на флагах почему-то с одной стороны, если смотреть с другой стороны, то 2 российских триколора».
Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.
Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.
- 18 июля 2021
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