Маттео Берреттини объяснил, почему он не примет участие в Играх

Итальянский теннисист Маттео Берреттини объяснил причину, по которой он не примет участие в Играх в Токио.

«Мне очень жаль объявлять о своём снятии с Олимпиады в Токио. Вчера я сделал МРТ, чтобы проверить свой организм на предмет травмы, которую я получил во время Уимблдона. Результат точно нельзя назвать положительным. Я не смогу выступать в течение следующих нескольких недель, мне придётся отдохнуть. Представлять Италию — огромная честь, поэтому я опустошён из-за того, что не могу играть на Олимпиаде. Я желаю большой удачи всем итальянским спортсменам. Я буду поддерживать вас», — написал теннисист в своём «инстаграме».

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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