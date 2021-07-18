Британские спортсмены уйдут на самоизоляцию

Шесть членов сборной Великобритании по лёгкой атлетике ушли на карантин после прибытия в Японию для участия в Олимпийских играх. Причиной стал положительный тест на коронавирус у человека, который летел с ними в одном самолёте.

«Мы можем подтвердить, что шесть спортсменов и два сотрудника не по своей вине были идентифицированы как тесно контактировавшие с лицом не из делегации команды Великобритании, сдавшим положительный тест. Тесты всех спортсменов показали отрицательный результат», — приводит заявление спортивного комитета Reuters.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.