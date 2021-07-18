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Гандболистка Вяхирева: хочется скорее начать играть, получить этот адреналин

Гандболистка Вяхирева: хочется скорее начать играть, получить этот адреналин
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Российская гандболистка Анна Вяхирева рассказала о своих ожиданиях от Игр в Токио.

«Настроение отличное, у нас закончились очень-очень тяжёлые сборы. Очень ждём начала официальных соревнований. Когда ты бегаешь на сборах по стадиону, ты не думаешь о моральном состоянии. Тебе постоянно тяжело на сборах. Чем ближе Олимпиада, тем больше ты взволнован в хорошем смысле. Хочется скорее начать играть, скорее получить этот адреналин», — цитирует Вяхиреву агентство «РИА Новости».

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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