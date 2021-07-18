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Энди Маррей вылетел в Токио с братом Джейми

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Энди Маррей вместе со своим братом Джейми вылетел на Олимпийские игры в Токио. Об этом в «Инстаграме» сообщил брат Энди.

«Впереди долгий полёт», — написал Джейми на своей страничке в социальной сети.

Братья Марреи — профессиональные теннисисты.

Джейми — старший брат, бывшая первая ракетка мира в парном разряде, победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде.

Энди — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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