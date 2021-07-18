Кудашев — о дисквалификации: хочется выступить и показать себя в полную силу

Российский пловец Александр Кудашев прокомментировал свой оправдательный приговор по допинговому делу.

«Мы с нетерпением ждали суда, я рад, что так всё закончилось. Был уверен в победе на 99 процентов. Когда ты чистый спортсмен, тебе нечего бояться, но нервишки всё равно шалили. Заснул сегодня с трудом, но адвокат позвонил и обрадовал. Работал отдельно от команды, старался абстрагироваться, понимал, что всё должно закончиться положительно. В голове была мысль, что суд могут перенести, что разбирательство продолжится. Сейчас эмоции переполняют. Что было «до» — забыто, хочется выступить и показать себя в полную силу», — цитирует спортсмена ТАСС.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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