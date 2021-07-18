CAS допустил Андрусенко и Кудашева на Олимпиаду

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал о подробностях дисквалификации пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева. Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию по допинговому делу спортсменов.

«Апелляция удовлетворена, наши спортсмены Вероника Андрусенко и Александр Кудашев смогут выступить на Олимпиаде в Токио», — цитирует Сальникова агентство «РИА Новости».

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.