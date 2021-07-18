В Госдуме прокомментировали снятие обвинений с российских пловцов

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал снятие обвинений с российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева.
«Ребята не признали свою вину, начали бороться, отстаивать свои права. Не повелись на ненужную информацию. Хоть это и не помогло им в подготовке к Олимпийским играм. Вместо того, чтобы готовиться и сосредоточиться на спорте, они вынуждены были заниматься судами. Теперь нашим пловцам нужно сосредоточиться на подготовке и показать достойный результат. Может, у них проснётся спортивная злость. Конечно, кому-то надо было всё это именно перед Олимпиадой, хотя это старая история, давно были претензии. Почему нельзя было сделать раньше, чтобы можно было отстаивать свои права? Но кому-то нужно вбросить эту информацию», — цитирует политика ТАСС.
Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.
Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.
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