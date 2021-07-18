Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Сборная России по гандболу прибыла в Токио

Сборная России по гандболу прибыла в Токио
Комментарии

Олимпийская сборная России по гандболу прилетела в Токио. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР) в социальной сети «ВКонтакте».

«Тесты, документы, очереди, ожидания… Но главное – мы в Токио!» — сообщает пресс-служба федерации.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Новость по теме
CAS допустил Андрусенко и Кудашева на Олимпиаду
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021