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«Звоните Маску». Волейболист сборной России показал низкий потолок в своей ванной в Токио

«Звоните Маску». Волейболист сборной России показал низкий потолок в своей ванной в Токио
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Центральный блокирующий сборной России Артём Вольвич опубликовал фото из своего номера в олимпийской деревне. Волейболист ростом 213 см продемонстрировал, что упирается головой в потолок в ванной комнате.

«Звоните Маску, пусть что-нибудь придумает», — подписал фото Вольвич.

Фото: «Инстаграм» Артёма Вольвича

Волейбол. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. Расписание соревнований
24 июля. 8:20 мск. Группа B. 1-й тур. Россия — Аргентина.
26 июля. 5:05. Группа B. 2-й тур. Россия — США.
28 июля. 15:45. Группа B. 3-й тур. Россия — Бразилия.
30 июля. 15:45. Группа B. 4-й тур. Россия — Франция.
1 августа. 8:20. Группа B. 5-й тур. Россия — Тунис.
3 августа. 3:00, 7:00, 11:00, 15:30. 1/4 финала.
5 августа. 7:00, 15:00. 1/2 финала.
7 августа. 7:30 — матч за третье место, 15:15 — финал.

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