«Настоящее средневековье». Федерация фехтования России раскритиковала Олимпийскую деревню

Первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР), главный тренер сборной России Ильгар Мамедов раскритиковал условия проживания спортсменов в Олимпийской деревне в Токио.

«Знаете, в моей жизни это уже девятая летняя Олимпиада, я не пропускал ни одной с Сеула-88. Так вот, лично я таких условий никогда не видел.

Мягко говоря, мы удивлены условиями деревни, где всё, по идее, должно быть направлено на то, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно. Это не Япония XXI века. Олимпийская деревня – это настоящее средневековье.

Здесь какие-то непонятные стены из гипсокартона. Не номера, а комнатушки. Я даже не знаю, есть у меня окно в номере или нет. Санузлы здесь как в самолёте, примерно полтора квадратных метра. Причём этот санузел – на целую команду. Можете себе представить, как спортсмены будут им пользоваться? Там просто будет очередь, это же ненормально.

Розетки находятся в другой стороне, их приходится тянуть удлинителями через всю комнату. Как подключить интернет – загадка, вразумительных инструкций нигде нет. Я уже не говорю про кровати…» — цитирует Мамедова «Р-Спорт».