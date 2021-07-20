Бобровникова — об Олимпийской деревне: проблемы с водой, тесный туалет и нет холодильника

Российская гандболистка Влада Бобровникова подробно рассказала о первых впечатлениях от проживания в Олимпийской деревне.
«Если сравнивать с Рио, здесь всё очень скромно. В Рио действительно были апартаменты — с телевизором, большим холодильником, барной стойкой, настоящей кухней, раковиной. Холодильник — это важно: когда он в комнате, можно что-то принести из столовки и спокойно хранить. Тут ни телевизора, ни холодильника, ни кухоньки — абсолютный минимализм.
Ладно, без кухни обойдёмся — можно мыть посуду в ванной, но холодильника сильно не хватает. Максимум — беру фрукты, чтобы съесть через пару часов, но, например, йогурт уже не возьмёшь.
На пятерых у нас два совмещённых туалета с ванной, очень маленькие. Знаю, что высокие спортсмены почти не помещаются.
Интересно, что в ванной не оказалось мыльных принадлежностей — нужно было везти всё своё.
Вчера возникли проблемы с горячей водой — почему-то пришлось купаться под чуть тёпленькой. А там везде инструкции на японском.
Я неприхотливый человек. Для меня за счастье — просто попасть сюда, при заезде было столько эмоций: блин, наконец-то мы в Токио, какая красивая территория, шикарный вид с балкона на залив — мне важно, чтобы вокруг было красиво.
Еда вкусная, кровать удобная, подушка хорошая — всё, больше мне ничего не надо. А маленькие туалет с ванной — ну ладно, некритично», — написала Бобровникова в своём блоге на Sports.ru.
- 20 июля 2021
-
10:50
-
10:39
-
10:36
-
10:07
-
10:00
-
09:50
-
09:39
-
09:26
-
09:23
-
09:19
-
09:19
-
09:07
-
09:01
-
09:00
-
08:54
-
08:44
-
08:32
- 19 июля 2021
-
23:53
-
23:42
-
22:54
-
22:51
-
22:30
-
22:10
-
21:59
-
21:42
-
20:57
-
20:23
-
19:22
-
19:20
-
18:53
-
18:50
-
18:08
-
17:46
-
17:44
-
17:25