«Полный шок». Сергей Шубенков прокомментировал историю с положительной допинг-пробой

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, россиянин Сергей Шубенков рассказал, как воспринял новость о том, что его допинг-проба дала положительный результат.

Ранее Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) отказался от претензий в отношении Шубенкова по делу о допинге. Выяснилось, что причиной положительного допинг-теста стали невидимые частички от таблеток, которые принимал младший сын спортсмена.

«Испытал ли шок? Полный. Первая мысль — что такого не может быть. В принципе не может быть. А вторая… «Пятнадцать лет паранойи зря прошли» (смеётся).

Последние годы, когда в столовую на сборах приходил, кефир из общей посуды себе не наливал. Реально боялся. В кафе ходил в те места, где меня не знают. Сначала действительно думал, паранойя ведь. А потом привык. И без этого уже не мог. Но оказалось, что не убережёшься. Сколько ни ужесточай по отношению к самому себе меры безопасности, а предела здесь нет…

Вычислили эти таблетки. Потом нашли адвоката. А потом уже с ним буквально по часам стали расписывать, что делал в дни, предшествующие дате сдачи пробы. Когда лекарство сыну назначили, когда его принесли, сколько раз я кушал, что именно, куда ходил и так далее… Это было, конечно, самое тяжёлое, что надо было сделать: вспомнить обычный день, один из многих, но оказавшийся очень важным», — цитирует Шубенкова «Р-Спорт».