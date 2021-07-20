«Полный шок». Сергей Шубенков прокомментировал историю с положительной допинг-пробой

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, россиянин Сергей Шубенков рассказал, как воспринял новость о том, что его допинг-проба дала положительный результат.
Ранее Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) отказался от претензий в отношении Шубенкова по делу о допинге. Выяснилось, что причиной положительного допинг-теста стали невидимые частички от таблеток, которые принимал младший сын спортсмена.
«Испытал ли шок? Полный. Первая мысль — что такого не может быть. В принципе не может быть. А вторая… «Пятнадцать лет паранойи зря прошли» (смеётся).
Последние годы, когда в столовую на сборах приходил, кефир из общей посуды себе не наливал. Реально боялся. В кафе ходил в те места, где меня не знают. Сначала действительно думал, паранойя ведь. А потом привык. И без этого уже не мог. Но оказалось, что не убережёшься. Сколько ни ужесточай по отношению к самому себе меры безопасности, а предела здесь нет…
Вычислили эти таблетки. Потом нашли адвоката. А потом уже с ним буквально по часам стали расписывать, что делал в дни, предшествующие дате сдачи пробы. Когда лекарство сыну назначили, когда его принесли, сколько раз я кушал, что именно, куда ходил и так далее… Это было, конечно, самое тяжёлое, что надо было сделать: вспомнить обычный день, один из многих, но оказавшийся очень важным», — цитирует Шубенкова «Р-Спорт».
- 20 июля 2021
-
10:50
-
10:39
-
10:36
-
10:07
-
10:00
-
09:50
-
09:39
-
09:26
-
09:23
-
09:19
-
09:19
-
09:07
-
09:01
-
09:00
-
08:54
-
08:44
-
08:32
- 19 июля 2021
-
23:53
-
23:42
-
22:54
-
22:51
-
22:30
-
22:10
-
21:59
-
21:42
-
20:57
-
20:23
-
19:22
-
19:20
-
18:53
-
18:50
-
18:08
-
17:46
-
17:44
-
17:25