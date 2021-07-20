Сергей Шубенков назвал задачу номер один на Олимпиаду в Токио

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, россиянин Сергей Шубенков заявил о намерении завоевать золото на летних Олимпийских играх в Токио.
«Задача номер один — это обязательно золотая медаль. Задача номер два — как пойдёт (смеётся). Конечно, главное — это медаль.
Если победа, то и результат неважен. Но если покажу лучший в жизни результат, но его не хватит для победы, конечно, обижаться не имеет смысла.
Поможет ли опыт Лондона-2012? Нет, вообще ничего не знаю. Масса требований, которых никогда не было. Качать приложения, отмечаться, заранее подавать расписание передвижений. Всё это беспрецедентно, я ни в коем случае такого ожидать не мог. Не знаю, как это будет работать. Но, с другой стороны, я понимаю, что на соревнованиях у меня будут совершенно конкретные задачи, решать которые я, собственно, и еду», — приводит слова Шубенкова «Р-Спорт».
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