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Сергей Шубенков назвал задачу номер один на Олимпиаду в Токио

Сергей Шубенков назвал задачу номер один на Олимпиаду в Токио
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Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, россиянин Сергей Шубенков заявил о намерении завоевать золото на летних Олимпийских играх в Токио.

«Задача номер один — это обязательно золотая медаль. Задача номер два — как пойдёт (смеётся). Конечно, главное — это медаль.

Если победа, то и результат неважен. Но если покажу лучший в жизни результат, но его не хватит для победы, конечно, обижаться не имеет смысла.

Поможет ли опыт Лондона-2012? Нет, вообще ничего не знаю. Масса требований, которых никогда не было. Качать приложения, отмечаться, заранее подавать расписание передвижений. Всё это беспрецедентно, я ни в коем случае такого ожидать не мог. Не знаю, как это будет работать. Но, с другой стороны, я понимаю, что на соревнованиях у меня будут совершенно конкретные задачи, решать которые я, собственно, и еду», — приводит слова Шубенкова «Р-Спорт».

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