Олимпийская чемпионка по плаванию рассказала о приставаниях со стороны болельщиков

Датская пловчиха, чемпионка и бронзовый призёр Олимпиады 2016 года Пернилле Блуме рассказала о повышенном интересе к её персоне после успеха на Играх.

«Большинство сообщений, которые я получаю в социальных сетях, неприличного характера. Они на тему секса. Наверное, больше всего их было сразу после Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Многие болельщики хотели со мной сфотографироваться, и это нормально. Но были такие, что опускали руки ниже моей спины и говорили очень неприличные вещи мне на ухо. Это переходило все границы», — приводит слова Блуме BT.

Фото доступно в «инстаграме» Перниллы Блуме

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Блуме победила на дистанции 50 м вольным стилем и завоевала бронзу в комбинированной эстафете 4х100 м.