«Пляжник» Красильников — о кроватях в Олимпийской деревне: сексом мы на них не занимаемся

Российский «пляжники» Вячеслав Красильников и Олег Стояновский поделились впечатлениями от условий проживания в Олимпийской деревне в Токио.
«Да какой шок, все в одинаковых условиях. Мы сюда приехали не за комфортом, а за результатом. Да, выкладывают видео, что маленькие санузлы, потолки в которых можно зацепить головой, но это мелочи, всё нормально. Просто когда человек привыкает к хорошему, а затем оказывается в таких условиях, то, конечно, он скажет «Ё-моё, почему так, это же Олимпиада!» Но нужно выбирать, зачем ты приехал, за комфортом или на соревнования», — цитирует Красильникова сайт «Матч ТВ».
«Условия проживания отличные, всё очень близко, комфортабельно, японцы помогают во всех делах. С моим ростом в целом тяжело жить, поэтому не новость. Бывал в местах и похуже. Жалуются непривыкшие неженки», — сказал Стояновский.
«Пляжники» также оценили «антисекс-кровати» в Олимпийской деревне.
«Нормальные кровати. Спишь и спишь. Мы не собираемся на них прыгать и бегать, сексом тоже не занимаемся на этих кроватях, поэтому всё хорошо», — сказал Красильников.
«Если честно, я вообще не понимаю шумихи вокруг этих кроватей, отличная кровать, матрац тоже. Они сделали это для экологии, чтобы потом проще было переработать», — добавил Стояновский.
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