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Международная федерация самбо получила официальное признание МОК

Международная федерация самбо получила официальное признание МОК
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Международный олимпийский комитет на сессии в Токио проголосовал за признание шести международных спортивных федераций: Международного союза чирлидинга (ICU), Международной федерации ассоциаций муай-тай (IFMA), Международной федерации самбо (FIAS), Международной федерации айсштокспорта (IFI), Всемирной ассоциации организаций кикбоксинга (WAKO), Всемирной федерации лакросса (WL), сообщает Inside the Games.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участие в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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