«Никогда не видел таких условий». Российские спортсмены недовольны организацией Олимпиады

Олимпиада в Токио ещё не началась, однако спортсмены и тренеры уже вовсю критикуют организацию турнира. Под раздачу попали минималистичные комнаты, низкие потолки и картонные кровати. Кажется, о комфортом проживании ближайшие две недели нашим атлетам придётся забыть. Но главное, чтобы это никак не сказалось на результатах.

«Не номера, а комнатушки»

Комнатки у спортсменов в Олимпийской деревне маленькие и аскетичные. Номера атлетов состоят из двух кроватей, двух тумбочек и шкафа. Без всяких излишеств. Организаторы совершенно не позаботились о досуге своих гостей. В свободное время спортсмены даже не смогут поболеть за своих коллег перед телевизором.



«Считаю, у каждого спортсмена должен быть холодильник, плюс хотя бы один телевизор на комнату, где живёт пять-шесть человек. Это же Олимпийские игры, нам хотелось бы смотреть соревнования, болеть за своих спортсменов… А у нас — ни одного телевизора на всю команду!» — сетует гандболистка Анна Сень.

Красноречивее всех об условиях проживания в Олимпийской деревне высказался Первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов. У главного тренера сборной богатый опыт путешествия по Олимпиадам. И, по словам Мамедова, хуже организации, чем в Токио, он ещё не встречал.



«Знаете, в моей жизни это уже девятая летняя Олимпиада, я не пропускал ни одной с Сеула-88. Так вот, лично я таких условий никогда не видел. Мягко говоря, мы удивлены условиями деревни, где всё, по идее, должно быть направлено на то, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно. Это не Япония XXI века. Олимпийская деревня – это настоящее средневековье.



Здесь какие-то непонятные стены из гипсокартона. Не номера, а комнатушки. Я даже не знаю, есть у меня окно в номере или нет. Санузлы здесь как в самолёте, примерно полтора квадратных метра. Причём этот санузел – на целую команду. Можете себе представить, как спортсмены будут им пользоваться? Там просто будет очередь, это же ненормально. Розетки находятся в другой стороне, их приходится тянуть удлинителями через всю комнату. Как подключить интернет – загадка, вразумительных инструкций нигде нет. Я уже не говорю про кровати…» — негодует Мамедов.

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Картонные кровати уже стали мемом предстоящих Игр. Организаторы то ли от желания пустить всё на вторичную переработку, то ли в стремлении минимизировать контакты между спортсменами, соорудили для них кровати, не выдерживающие резких движений. Атлеты в шутку называют своё место для ночлега антисекс-кроватями.

«Звоните Маску»

Маленькие размеры комнаты на себе прочувствовал теннисист Карен Хачанов. Атлет практически упирается головой в потолок в ванной комнате. «Теперь внимание! Карен Хачанов задаёт вопрос: как он здесь будет мыться?», — говорит Елена Веснина на видео. Рост теннисиста составляет 1,98 м.

С похожей проблемой столкнулся и волейболист Артём Вольвич. Спортсмен ростом 2,13 м не помещается в свою комнату. «Звоните Маску. Пусть что-нибудь придумает», — шутит атлет.

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Не обошлось в Токио и без проблем с трансфером. Из-за сбоя в работе транспорта у российских гимнастов чуть не сорвалась запланированная тренировка. Нашим спортсменам пришлось час сидеть на жаре. Благо, проблема разрешилась, и россияне всё-таки попали на спортивный объект.



Хочется верить, что все проблемы, с которыми спортсмены столкнулись в Олимпийской деревне, их только закалили. Ведь настоящего профессионала не сломить даже такими трудностями, как кровать из картона.