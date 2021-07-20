Главный тренер сборной России по волейболу назвал главных фаворитов Олимпиады в Токио

Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо рассказал, является ли полезным турнир Лиги наций, и назвал главных фаворитов Олимпиады в Токио. В розыгрыше Лиги наций 2021 года Россия не попала в полуфинал, заняв пятое место, победила команда Бразилии.
«Турнир был тяжёлый, и он дал нам очень много информации. Мы посмотрели не только на себя, но и на другие команды.
Исходя из результатов Лиги наций, главные фавориты Игр – Бразилия и Польша. Но очень многие могут бороться за медали, и разница в классе минимальная. Поэтому всё будут решать маленькие детали. После Лиги наций мы определили для себя приоритетные направления работы. Времени на неё было не так много, а результаты увидим уже здесь, в Японии», — приводит слова Саммельвуо пресс-служба ОКР.
- 20 июля 2021
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