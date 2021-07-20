Оргкомитет Олимпиады отреагировал на слова Мамедова о «настоящем средневековье» в Токио
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Исполнительный директор оргкомитета Олимпиады в Токио (Япония) Тосиро Муто отреагировал на критику со стороны первого вице-президента федерации фехтования России (ФФР), главного тренера сборной России Ильгара Мамедова. Ранее Мамедов назвал условия в олимпийской деревне в Токио «настоящим средневековьем».
«Деревня в первую очередь должна быть удобной для спортсменов и других заинтересованных сторон. Так мы думаем. Что касается нашей Олимпиады, мы считаем, что работаем в соответствии с этими стандартами. Я уверен, что сколько людей, столько и мнений. Нам нужны разные мнения, пожалуйста, высказывайте их, мы хотим учиться на ошибках, хотим стремиться к лучшему», — сказал Муто на пресс-конференции.
Новость по теме«Настоящее средневековье». Федерация фехтования России раскритиковала Олимпийскую деревню
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