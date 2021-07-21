На Олимпийских играх — 2020 состоялся первый матч. Софтболистки Австралии уступили японкам
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В ночь на среду, 21 июля, в Фукусиме (Япония) на стадионе «Фукусима Адзума» состоялась первая игра на Олимпийских игр. В первом туре группового этапа по софтболу сильнейшего выявляли сборные Австралии и Японии. Победу одержали хозяева турнира – 8:1.
Напомним, соревнования по софтболу на летних Олимпийских играх 2020 года пройдут с 21 по 27 июля 2021 года. 6 женских команд разыграют один комплект наград, мужчины будут соревноваться в бейсболе.
Медали в софтболе буду разыграны в пятый раз в истории и впервые с 2008 года. На Олимпийских играх 2024 года софтбола не будет. Трёхкратным обладателем золотых медалей является сборная США, единожды выигрывала Япония, а сборная России участия в этом виде спорта на таком уровне участия не принимала.
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