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Елена Исинбаева объяснила решение МОК изменить олимпийский девиз

Елена Исинбаева объяснила решение МОК изменить олимпийский девиз
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Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева, являющаяся членом Международного олимпийского комитета, прокомментировала решение организации изменить олимпийский девиз на «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Ранее девиз звучал так: «Быстрее, выше, сильнее».

«На 138-й сессии МОК единогласно был принят новый олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Почему добавили „вместе“, спросите вы?! Объяснение простое: если мы хотим сделать мир лучшим местом для жизни через спорт, мы должны объединиться, быть солидарными. Без единства и солидарности не может быть мира», — написала Исинбаева.

Пост доступен в «инстаграме» Елены Исинбаевой

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