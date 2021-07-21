Елена Исинбаева объяснила решение МОК изменить олимпийский девиз
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Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева, являющаяся членом Международного олимпийского комитета, прокомментировала решение организации изменить олимпийский девиз на «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Ранее девиз звучал так: «Быстрее, выше, сильнее».
«На 138-й сессии МОК единогласно был принят новый олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Почему добавили „вместе“, спросите вы?! Объяснение простое: если мы хотим сделать мир лучшим местом для жизни через спорт, мы должны объединиться, быть солидарными. Без единства и солидарности не может быть мира», — написала Исинбаева.
Пост доступен в «инстаграме» Елены Исинбаевой
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