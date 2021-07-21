Впервые от участия в Олимпиаде отстранили спортсмена, заразившегося коронавирусом
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У чилийской тхэквондистки Фернанды Агирре обнаружили коронавирус, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Чили в официальном «твиттер-аккаунте».
Результат теста спортсменки на коронавирус оказался положительным. Всего 21-летняя Агирре сдала два положительных ПЦР-теста. Симптомы болезни у тхэквондистки никак не проявляются. Однако она была помещена на 10-дневный карантин. Таким образом, Фернанда Агирре не выступит на Олимпийских играх в Токио.
Фотографию можно посмотреть в "твиттер-аккаунте" Национального олимпийского комитета Чили.
Всего с 1 июля было обнаружено 75 случаев заражения ковидом среди спортсменов, официальных лиц и членов делегаций, из которых пять случаев зафиксированы в Олимпийской деревне.
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