Впервые от участия в Олимпиаде отстранили спортсмена, заразившегося коронавирусом

У чилийской тхэквондистки Фернанды Агирре обнаружили коронавирус, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Чили в официальном «твиттер-аккаунте».

Результат теста спортсменки на коронавирус оказался положительным. Всего 21-летняя Агирре сдала два положительных ПЦР-теста. Симптомы болезни у тхэквондистки никак не проявляются. Однако она была помещена на 10-дневный карантин. Таким образом, Фернанда Агирре не выступит на Олимпийских играх в Токио.

Фотографию можно посмотреть в "твиттер-аккаунте" Национального олимпийского комитета Чили.

Всего с 1 июля было обнаружено 75 случаев заражения ковидом среди спортсменов, официальных лиц и членов делегаций, из которых пять случаев зафиксированы в Олимпийской деревне.