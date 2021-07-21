Волейболист сборной России поделился мнением о зарплатах российских футболистов

Волейболист сборной России Артём Вольвич, который в настоящее время готовится к Олимпиаде в Токио, высказался на тему зарплат российских футболистов.
«Я никогда не считаю чужих денег. У одного футболиста есть агент, который договорился с клубом на тысячу рублей. У другого футболиста — может, даже более сильного — агент постеснялся и попросил у клуба 500 рублей. Кого винить? Агенты договариваются, клубы платят — при чём тут игрок?
Я сомневаюсь, что игрок говорит: я не буду играть меньше, чем за сто миллионов. Понятно, что у игрока есть определённые желания, но всё в пределах разумного, а дальше агент и клуб решают.
К футболистам есть ревность у некоторых спортсменов-нефутболистов. Я эту ревность не разделяю. Я не эксперт в футболе, не могу сказать, что многое понимаю и знаю, как было бы лучше», — приводит слова Вольвича Sports.ru.
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